Se fac pași concreți pentru declanșarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan, iar în acest moment există două inițiative în opoziție care au același obiectiv, însă pe calendare diferite. Astfel, grupul parlamentar PACE a început deja strângerea de semnături și anunță liderii că-și doresc o mișcare rapidă imediat după ce PSD va hotărî dacă se va rupe sau nu de coaliție.

În paralel, AUR propune un demers etapizat pentru data de 13 mai, atunci când va fi prezentat inclusiv raportul economic trimestrial care ar putea susține, iată, acest demers. Și chiar dacă strategiile, vedem că diferă, mesajul rămâne același și anume: creșterea presiunii asupra guvernului, iar rolul decisiv îl va avea PSD care poate susține și poate asigura voturile pentru ca această moțiune să treacă.