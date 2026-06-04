AUR continuă lupta pentru telemedicină: proiectul deputatului AUR Cristina Butură urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților

Telemedicina reprezintă o prioritate pentru partidele aflate la putere doar la nivel declarativ. Majoritatea parlamentară a respins în Camera Deputaților un proiect de lege privind implementarea telemedicinei, inițiat încă din anul 2020. Cu toate acestea, dezvoltarea serviciilor medicale la distanță rămâne pe agenda legislativă prin proiectul AUR care a fost adoptat de Senat și urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților.

Inițiativa legislativă depusă de deputatul AUR Cristina Butură vizează dezvoltarea serviciilor de telemedicină și implementarea serviciului medical gratuit APS 116117, disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru a facilita accesul românilor la îndrumare și asistență medicală la distanță.

„Au trecut șase ani de la depunerea acestui proiect. Telemedicina este esențială pentru un sistem medical modern. Am votat împotriva respingerii acestui proiect, tocmai pentru că înțelegem importanța telemedicinei. Avem un proiect care va intra în dezbatere aici, în Camera Deputaților. Haideți să discutăm, haideți să avem un proiect funcțional.

Aștept ca și colegii de la toate partidele să înțeleagă în continuare cât de importantă este telemedicina pentru toți românii care nu au acces la servicii medicale de bază. Proiect de lege pentru acordarea de servicii medicale la distanță, Legea nr. 604/2020, lege ordinară”, a declarat deputatul AUR Cristina Butură.

Respingerea unui proiect privind telemedicina nu schimbă realitatea că România are nevoie de astfel de servicii. Proiectul AUR privind telemedicina și implementarea serviciului medical gratuit APS 116117 a fost adoptat de Senat și urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, oferind o soluție concretă pentru românii care nu au acces rapid la servicii medicale.

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