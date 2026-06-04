Republica Moldova, tot mai aproape de UE. Încep pregătirile pentru primul cluster al negocierilor de aderare

Sursă: Realitatea.Net

Republica Moldova face un nou pas important spre Uniunea Europeană. După obținerea statutului de țară candidată și lansarea oficială a negocierilor de aderare, autoritățile de la Chișinău intră într-o nouă etapă a procesului de aderare. Preşedinţia Uniunii Europene, deţinută de Cipru, a trimis miercuri seara o scrisoare oficială Republicii Moldova, prin care confirmă deschiderea oficială a negocierilor de integrare în UE, invitând-o să-şi depună poziţia pentru primul capitol (cluster) al negocierilor, care se referă la valorile fundamentale.

"În numele statelor membre ale Uniunii Europene, dorim să vă informăm că, în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de referinţă pentru deschiderea Clusterului 1 - Aspecte fundamentale, Uniunea Europeană consideră în prezent că Republica Moldova este suficient de pregătită, în această etapă, pentru negocierile privind Clusterul 1. Prin urmare, sunteţi invitată să transmiteţi poziţia de negociere a Republicii Moldova Conferinţei pentru aderare, în vederea deschiderii acestui cluster", se arată în documentul semnat în numele statelor membre de către Christina Rafti, ambasador şi preşedinte al Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER), şi adresat Danielei Morari, ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană.

La scurt timp, șefa Misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, a reacționat, subliniind că "Suntem recunoscători Preşedinţiei Cipriote a Consiliului UE pentru sprijinul şi leadership-ul puternic de care a dat dovadă în ultimele luni, precum şi pentru eforturile sale continue de a avansa procesul de extindere. Acest lucru marchează un pas important înainte şi reflectă progresul constant al procesului de aderare a ţării noastre la UE".

Viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a declarat, la rândul său, că decizia UE reprezintă rodul unei munci intense la nivel diplomatic şi un sprijin puternic din partea partenerilor occidentali.

"Astăzi au fost făcuţi noi paşi importanţi, sub Preşedinţia cipriotă a Consiliului UE, pentru avansarea formală a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Este un semnal important că extinderea rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană şi că Moldova continuă să beneficieze de sprijin pentru parcursul său european", a scris Cristina Gherasimov pe Facebook.

"Moldova este pregătită să avanseze pe baza propriilor merite”

În perioada imediat următoare discuţiile se vor concentra la nivelul Consiliului UE pentru finalizarea ultimelor proceduri administrative care vor permite deschiderea formală a primului cluster în cadrul Conferinţei interguvernamentale.

"Moldova este pregătită să avanseze pe baza propriilor merite, iar fiecare pas înainte ne apropie de obiectivul nostru strategic - aderarea la Uniunea Europeană", a punctat vicepremierul moldovean.

Conducerea Republicii Moldova şi-a propus drept obiectiv semnarea tratatului de aderare la UE până în 2028.

Această evoluţie importantă intervine în contextul în care guvernele UE au decis miercuri să avanseze în mod oficial cererile de aderare ale Ucrainei şi Moldovei. Ambasadorii reuniţi la Bruxelles au lansat procesul de deschidere a primului cluster în cadrul negocierilor de aderare cu ambele ţări.

Un purtător de cuvânt al preşedinţiei cipriote a Consiliului UE a salutat această mişcare ca fiind o "etapă importantă" pe "calea de integrare europeană" a celor două ţări.

Oficialul a spus că aceasta este o demonstraţie a angajamentului blocului faţă de extindere, care "transmite un mesaj puternic de unitate şi determinare", scrie POLITICO.