Trei tabere se luptă pentru formula viitorului guvern. SURSE PNL: „Bătălia pentru putere se mută în interiorul partidului!”

Sursă: Realitatea PLUS

Surse din PNL spun că se conturează trei tabere înaintea negocierilor pentru viitorul Guvern. O parte dintre liberali ar vrea ca PNL să intre în opoziție și să lase PSD să formeze o coaliție cu AUR.

PNL despre „monstruoasa coaliție PSD-AUR”

Al treilea rezultat la alegerile parlamentare, 3 grupuri cu 3 viziuni diferite. Aceasta e situația din interiorul PNL.

O parte dintre liberali susțin o coaliție largă PSD-PNL-USR-UDMR, sunt cei care cred că PNL nu trebuie să-și abandoneze aleșii locali și comunitățile de votanți liberali - traduceți dumneavoastră această grijă a acestei tabere.

A doua tabără respinge categoric revenirea alături de PSD la guvernare, aceștia mizează pe revenirea în forță la următoarele alegeri cu o imagine mult mai curată, detașată de PSD.

Și mai e o a treia tabără care mizează pe varianta unui premier tehnocrat.

În interiorul partidului există opinia împărtășită de mulți care consideră că singura formulă care poate asigura o majoritate confortabilă este refacerea unei coaliții largi PSD-PNL-USR-UDMR.

Altfel, PSD va realiza „Monstruoasa Coaliție” cu AUR.

Tabăra pro-PSD cere o majoritate cât mai largă, cea anti-PSD care respinge orice compromis cu social-democrații și susținătorii variantei tehnocrate care ar accepta o soluție de compromis.