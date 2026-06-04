Cine e în cărți pentru ministere dacă Eugen Tomac ajunge premier? Scenariile luate în calcul

Sursă: Realitatea PLUS

Există în aceste momente mai multe numele de posibili miniștri care ar putea prelua portofolii în guvernul Tomac, dacă Nicusor Dan îl va desemna premier.

Cine ar putea prelua ministerele în guvernul Tomac?

România este aproape de un Guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac , numele vehiculat în ultima perioadă ca înlocuitor al lui Ilie Bolojan. Iar în aceste momente sunt luate în calcul, pe surse, mai multe variante de miniștrii care vor forma viitorul guvern.

Primul nume vehiculat este Sorin Costreie la ministerul Educației. Din noiembrie 2025 Costreie este consilier prezidențial pe educație și cercetare. A fost consilierul onorific al fostului ministru al Educației, Daniel David și în guvernul Cioloș a deținut funcția de consilier al ministrului Mircea Dumitru.

La Apărare, în locul lui Radu Miruță, ar putea să vină Mihnea Motoc. Mihnea Motoc a mai fost ministrul Apărării tot în guvernul lui Dacian Cioloș. Anterior a fost ambasador al României în Regatul Unit.

Portofoliul la Finanțe, deținut în prezent de Alexandru Nazare ar putea fi luat de Bogdan Drăgoi sau mai există varianta ca Nazare să rămână în continuare ministrul Finanțelor.

Dar cine este Bogdan Drăgoi. Un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu, consilier în Administrația Prezidențială, după ce anterior a condus Ministerul de Finanțe în guvernul lui Mihai Răzvan Ungureanu.

Și ultimul, dar nu cel din urmă. Medicul Cătălin Cîrstoiu, la ministerul Sănătății. Cîrstoiu este managerul spitalului Universitar de Urgență București, și a fost pentru scurt timp candidatul pentru primăria capitalei din partea alianței PSD PNL.

Eugen Tomac- premier

Sorin Costreie- ministrul Educației

Mihnea Motoc- ministrul Apărării

Luca Niculescu - ministrul de Externe

Bogdan Drăgoi sau Alexandru Nazare- ministrul de Finanțe

Cătălin Cîrstoiu- ministrul Sănătății