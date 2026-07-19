Un nou nume greu din PNL se alătură Platformei Liberal-Conservatoare. Adrian Veștea cere revenirea partidului la valorile sale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 23:29

Platforma Liberal-Conservatoare lansată în interiorul PNL continuă să atragă susținători din rândul liderilor formațiunii. După apelul lansat de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, și-a anunțat public susținerea pentru acest demers, afirmând că partidul trebuie să își regăsească identitatea doctrinară și să revină la principiile care l-au consacrat.

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