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Politica· 2 min citire
Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Un stat care nu-și respectă medicii nu are cum să-și respecte cetățenii”
Sorin Muncaciu (deputat AUR)
Deputatul AUR, Sorin Muncaciu, atrage atenția că greva de avertisment declanșată luni dimineața de angajații din sistemul medical este consecința directă a dezinteresului Guvernului de a elabora o lege a salarizării care să elimine inechitățile.
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