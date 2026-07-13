Ce a propus UDMR la consultările de la Cotroceni. Kelemen Hunor: „A fost o atmosferă zen, ca să zic așa”

Publicat 13 iul. 2026, 19:02 Sursă Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a informat luni că a propus, la consultările de la Cotroceni, un Guvern de 'armistițiu', fiindcă o majoritate 'confortabilă' nu se poate găsi.

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