Șoferii din acest oraș pot fi amendați dacă își lasă mașinile murdare în parcări. Sancțiunile ajung la 5.000 de lei

Șoferii din Alba Iulia trebuie să fie mai atenți la felul în care își întrețin mașinile, mai ales atunci când le lasă parcate pe domeniul public. Un nou regulament local introduce sancțiuni pentru autovehiculele murdare, neîngrijite sau vizibil degradate, iar amenzile pot ajunge până la 5.000 de lei.
Măsura vizează mașinile care ocupă spații publice sau private ale statului și care sunt lăsate într-o stare necorespunzătoare. Autoritățile locale spun că scopul regulamentului este menținerea unui aspect civilizat al orașului, dar și descurajarea situațiilor în care unele vehicule sunt abandonate sau uitate cu lunile în parcări.
Ce reguli noi trebuie să respecte proprietarii de mașini
Potrivit noului regulament de gospodărire al municipiului Alba Iulia, proprietarii de autovehicule nu mai pot lăsa mașinile într-o stare vizibil neîngrijită dacă acestea sunt parcate pe domeniul public sau privat al statului. Regula se referă la autovehiculele care nu sunt întreținute corespunzător, mai ales din punct de vedere al curățeniei.
În document este prevăzută sancționarea pentru „neîntreținerea autovehiculelor parcate pe domeniul public sau privat al statului, în stare corespunzătoare de curățenie”. Practic, proprietarii pot fi amendați dacă lasă pe spațiul public mașini murdare, degradate sau care afectează imaginea zonei în care sunt parcate.
Mașinile lăsate mult timp în parcări intră în vizorul autorităților
Regulamentul se aplică în special mașinilor care rămân perioade lungi în parcări și care ajung să aibă un aspect neîngrijit. În astfel de situații, autovehiculele nu doar ocupă locuri de parcare, ci pot crea și impresia de abandon, mai ales dacă sunt acoperite de praf, au elemente deteriorate sau nu mai par folosite de proprietari.
Autoritățile locale vor să descurajeze aceste situații prin amenzi. Măsura vine într-un context în care multe orașe încearcă să elibereze spațiile publice de mașinile lăsate la întâmplare sau neîntreținute, pentru ca parcările și străzile să fie mai bine administrate.
Ce amenzi riscă persoanele fizice și firmele
Pentru persoanele fizice, amenzile pornesc de la 500 de lei și pot ajunge la 1.000 de lei. Sancțiunile se aplică atunci când polițiștii locali constată că un autovehicul aflat pe domeniul public sau privat al statului nu este întreținut în stare corespunzătoare de curățenie.
În cazul firmelor, amenzile sunt mai mari. Persoanele juridice pot primi sancțiuni cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru autovehiculele neîntreținute, murdare sau degradate, lăsate pe domeniul public. Diferența de cuantum vine din faptul că firmele pot deține mai multe vehicule și au obligația să le gestioneze corespunzător.
Poliția Locală va face verificări în oraș
Poliția Locală Alba Iulia va verifica respectarea noului regulament și va aplica amenzile acolo unde sunt constatate abateri. Verificările pot viza mașinile parcate pe străzi, în parcări publice sau în alte spații aflate pe domeniul public ori privat al statului.
Sumele încasate din aceste sancțiuni vor ajunge la bugetul local. Autoritățile mizează că regulamentul îi va determina pe proprietari să își curețe și să își întrețină mașinile, mai ales atunci când acestea sunt lăsate în spații folosite de toți locuitorii orașului.