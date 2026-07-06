Șoferii din acest oraș pot fi amendați dacă își lasă mașinile murdare în parcări. Sancțiunile ajung la 5.000 de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 23:51

Șoferii din Alba Iulia trebuie să fie mai atenți la felul în care își întrețin mașinile, mai ales atunci când le lasă parcate pe domeniul public. Un nou regulament local introduce sancțiuni pentru autovehiculele murdare, neîngrijite sau vizibil degradate, iar amenzile pot ajunge până la 5.000 de lei.

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