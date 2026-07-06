Doi adolescenți, surprinși pe șine în stația CF Băneasa. CFR avertizează că trenurile circulă cu până la 160 km/h

Doi adolescenți au fost surprinși în stația CF Băneasa, în timp ce se aflau neautorizat în zona liniilor de cale ferată. Tinerii explorau o zonă tehnică de pe Magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 160 km/h. Potrivit CFR SA, cei doi au părăsit cu greu șinele, după avertismentele repetate ale personalului feroviar.
Incidentul a fost filmat, iar imaginile au fost trimise Poliției Transporturi Feroviare. CFR SA atrage din nou atenția că accesul neautorizat pe calea ferată poate avea urmări grave, atât pentru persoanele care intră pe linii, cât și pentru siguranța circulației trenurilor.
Adolescenții au intrat într-o zonă tehnică destinată trenurilor
Cei doi tineri au ales să intre într-un spațiu în care accesul este permis doar personalului autorizat. Zona respectivă nu este una de trecere pentru pietoni și nici un loc sigur pentru filmări, fotografii sau explorări. Pe Magistrala 800, trenurile circulă cu viteză mare, iar o persoană aflată pe linie poate fi observată prea târziu de mecanicul de locomotivă.
CFR SA avertizează că, într-o astfel de situație, reacția unui tren aflat în mers nu poate fi comparată cu cea a unei mașini. Garniturile au nevoie de o distanță mare pentru oprire, iar mecanicul nu poate evita brusc un obstacol sau o persoană aflată pe șine. De aceea, câteva secunde de neatenție pot duce la o tragedie.
„Cei doi au ales ca loc de explorare o zonă tehnică destinată exclusiv circulației trenurilor și activităților feroviare autorizate. Într-un astfel de spațiu, riscul este major. Un tren aflat în circulație nu poate opri imediat, iar mecanicul nu poate evita brusc o persoană aflată pe linie. Câteva secunde pot face diferența dintre viață și moarte”, se arată într-un comunicat emis de CFR SA.
Tinerii au părăsit cu greu zona liniilor
Impiegatul de mișcare le-a cerut celor doi adolescenți să părăsească zona periculoasă. Potrivit CFR SA, tinerii au acceptat cu greu să iasă de pe șine, deși se aflau într-un spațiu unde orice întârziere putea deveni extrem de periculoasă. Personalul feroviar a intervenit pentru a-i îndepărta din zona de risc și pentru a preveni un posibil incident.
Imaginile cu cei doi au fost transmise Poliției Transporturi Feroviare. Autoritățile urmează să stabilească măsurile legale care se impun în acest caz. CFR SA subliniază că astfel de gesturi nu sunt simple abateri, pentru că pot afecta circulația trenurilor și pot pune în pericol mai multe persoane.
„Imaginile au fost transmise Poliției Transporturi Feroviare, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun. Accesul neautorizat pe calea ferată nu pune în pericol doar persoanele care intră pe linii. Un asemenea incident poate impune oprirea sau încetinirea trenurilor, verificarea zonei, intervenția personalului feroviar și aplicarea unor măsuri operative pentru menținerea siguranței circulației”, potrivit sursei citate.
Un astfel de incident poate bloca traficul feroviar
CFR SA atrage atenția că intrarea neautorizată pe calea ferată nu pune probleme doar în momentul în care cineva ajunge pe șine. O astfel de situație poate duce la oprirea sau încetinirea trenurilor, la verificări suplimentare ale zonei și la intervenția personalului feroviar. Toate aceste măsuri sunt necesare pentru siguranță, dar pot produce întârzieri și pot afecta circulația pe o rută importantă.
Zona feroviară este formată din mai multe elemente tehnice, nu doar din linii. Acolo se află instalații de semnalizare, aparate de cale, echipamente electrice, cabluri și alte sisteme care ajută la funcționarea traficului feroviar. Orice pătrundere neautorizată poate crea riscuri și poate perturba activitatea normală dintr-un spațiu esențial pentru transportul public și economic.
„Pot apărea întârzieri, perturbări în circulația trenurilor și verificări suplimentare ale infrastructurii. Zona feroviară include linii, aparate de cale, instalații de semnalizare, echipamente electrice, cabluri și alte elemente tehnice esențiale pentru circulația trenurilor. Orice pătrundere neautorizată poate afecta siguranța persoanelor, activitatea personalului feroviar și continuitatea circulației, într-un domeniu cu importanță strategică pentru mobilitatea publică și economică”, se mai arată în comunicat.
CFR continuă campania „O CLIPĂ, O VIAȚĂ!”
În urma incidentului, CFR SA a reluat mesajul transmis prin campania „O CLIPĂ, O VIAȚĂ!”. Campania are rolul de a-i avertiza pe oameni, mai ales pe tineri, că zona căii ferate nu trebuie tratată ca un loc de joacă sau ca un spațiu pentru provocări. Mesajul transmis de companie este direct: „STOP! Calea ferată nu este loc de joacă!”.
Reprezentanții CFR SA fac apel la responsabilitate și la informare corectă. Accesul pe calea ferată este permis doar în condiții clare și doar persoanelor autorizate, iar ignorarea acestor reguli poate avea consecințe grave. În astfel de cazuri, teribilismul nu pune în pericol doar persoana care intră pe linie, ci poate afecta și pasagerii, personalul feroviar și întreaga circulație a trenurilor.
„Accesul neautorizat pe calea ferată nu este o provocare, nu este o joacă și nu este o simplă abatere. Este un pericol real, care poate avea consecințe tragice. CFR S.A. face apel la responsabilitate și la informare corectă”, au mai adăugat reprezentanții CFR SA.