Doi adolescenți, surprinși pe șine în stația CF Băneasa. CFR avertizează că trenurile circulă cu până la 160 km/h

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 21:16

Doi adolescenți au fost surprinși în stația CF Băneasa, în timp ce se aflau neautorizat în zona liniilor de cale ferată. Tinerii explorau o zonă tehnică de pe Magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 160 km/h. Potrivit CFR SA, cei doi au părăsit cu greu șinele, după avertismentele repetate ale personalului feroviar.

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