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Sport· 2 min citire
Doliu în sport. A murit un mare antrenor al atletismului românesc
Doliu
Atletismul românesc pierde unul dintre tehnicienii care și-au dedicat întreaga carieră formării sportivilor. Profesorul și antrenorul Grigore Oprișescu a încetat din viață, anunță luni Federația Română de Atletism.
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