Doliu în sport. A murit un mare antrenor al atletismului românesc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 23:14

Atletismul românesc pierde unul dintre tehnicienii care și-au dedicat întreaga carieră formării sportivilor. Profesorul și antrenorul Grigore Oprișescu a încetat din viață, anunță luni Federația Română de Atletism.

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