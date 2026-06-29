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Sport· 2 min citire

Doliu în sport. A murit un mare antrenor al atletismului românesc

Doliu

Doliu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 23:14

Atletismul românesc pierde unul dintre tehnicienii care și-au dedicat întreaga carieră formării sportivilor. Profesorul și antrenorul Grigore Oprișescu a încetat din viață, anunță luni Federația Română de Atletism.

„Atletismul românesc pierde un om care și-a dedicat viața sportului, formării sportivilor și performanței construite cu răbdare, muncă și încredere”, a transmis forul național.

Numele lui Grigore Oprișescu este strâns legat de cel al Mirelei Dulgheru, una dintre cele mai importante săritoare în lungime din istoria României. Oprișescu i-a fost antrenor și mentor timp de peste trei decenii, însoțind-o atât în cariera sportivă, cât și în viața personală.

Sub îndrumarea sa, Mirela Dulgheru a ocupat locul al patrulea la Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992 și a cucerit titlul mondial universitar în 1993, la Buffalo.

Sportiva deține și în prezent recordul național indoor la săritura în lungime, cu 6,99 metri, iar cu performanța de 7,14 metri realizată în aer liber se află pe locul al treilea în ierarhia all-time a României. De-a lungul carierei, ea a acumulat 12 titluri balcanice și peste 100 de titluri naționale.

„Prin munca sa, prin discreția și seriozitatea cu care a stat lângă sportivi, profesorul Grigore Oprișescu a lăsat o amprentă importantă în atletismul prahovean și românesc”, a mai transmis Federația Română de Atletism, care și-a exprimat sincerele condoleanțe familiei îndoliate, Mirelei Dulgheru și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. „Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

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