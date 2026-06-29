Horoscop, 30 iunie 2026. Balanțele primesc un sfat util, iar Berbecii își schimbă părerea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 23:25

Ziua de marți aduce schimbări de perspectivă pentru mai multe zodii. Berbecii descoperă o față nouă a cuiva drag, Balanțele beneficiază de un sfat primit în trecut, iar Capricornii întâmpină o surpriză plăcută în plan sentimental. Iată ce prevăd astrele pentru fiecare semn zodiacal.

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