Accident cu 12 persoane în județul Timiș. Un microbuz și o autoutilitară s-au ciocnit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 17:21

A fost panică în localitatea Jamu Mare, din județul Timiș, după ce un microbuz în care se aflau opt pasageri și o autoutilitară cu trei persoane au fost implicate într-un accident rutier. Din fericire, în urma impactului nu au fost persoane rănite grav, însă două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit atacuri de panică.

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