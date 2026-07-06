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Accident cu 12 persoane în județul Timiș. Un microbuz și o autoutilitară s-au ciocnit

Accident în Timiș/ Sursa foto: Paginadetimis.ro.

Accident în Timiș/ Sursa foto: Paginadetimis.ro.

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 17:21

A fost panică în localitatea Jamu Mare, din județul Timiș, după ce un microbuz în care se aflau opt pasageri și o autoutilitară cu trei persoane au fost implicate într-un accident rutier. Din fericire, în urma impactului nu au fost persoane rănite grav, însă două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit atacuri de panică.

Microbuz cu opt pasageri, implicat într-un accident

Accidentul s-a produs în această după-amiază, în localitatea Jamu Mare. În evenimentul rutier au fost implicate un microbuz în care se aflau opt pasageri și o autoutilitară în care călătoreau trei persoane. Impactul a provocat panică printre cei aflați în microbuz, iar zguduitura puternică le-a dat mari emoții pasagerilor.

Deși accidentul nu s-a soldat cu răni grave, doi dintre pasageri au suferit atacuri de panică. Aceștia au avut nevoie de atenția echipajelor medicale ajunse la fața locului, după momentele de teamă provocate de impact, conform presei locale.

Pompierii și polițiștii au intervenit la fața locului

La locul accidentului au intervenit rapid pompierii și polițiștii. Salvatorii au verificat situația și s-au asigurat că nu există alte pericole pentru persoanele implicate în evenimentul rutier.

În același timp, polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Oamenii legii urmează să clarifice împrejurările în care microbuzul și autoutilitara au fost implicate în impact.

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