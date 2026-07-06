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Locale· 1 min citire
Accident cu 12 persoane în județul Timiș. Un microbuz și o autoutilitară s-au ciocnit
Accident în Timiș/ Sursa foto: Paginadetimis.ro.
A fost panică în localitatea Jamu Mare, din județul Timiș, după ce un microbuz în care se aflau opt pasageri și o autoutilitară cu trei persoane au fost implicate într-un accident rutier. Din fericire, în urma impactului nu au fost persoane rănite grav, însă două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit atacuri de panică.
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