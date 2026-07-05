Bărbat din Prahova, cercetat după ce a distrus bunuri într-o pensiune din Dâmbovița. Pagubele ajung la 20.000 de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 16:09

Un bărbat în vârstă de 36 de ani, din județul Prahova, este cercetat de polițiști după ce ar fi provocat distrugeri importante într-o pensiune din comuna Runcu, județul Dâmbovița. Incidentul s-ar fi produs pe fondul consumului de alcool, iar administratorul unității de cazare estimează prejudiciul la aproximativ 20.000 de lei.

Distribuie articolul