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Locale· 1 min citire
Bărbat din Prahova, cercetat după ce a distrus bunuri într-o pensiune din Dâmbovița. Pagubele ajung la 20.000 de lei
Pensiune devastată
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, din județul Prahova, este cercetat de polițiști după ce ar fi provocat distrugeri importante într-o pensiune din comuna Runcu, județul Dâmbovița. Incidentul s-ar fi produs pe fondul consumului de alcool, iar administratorul unității de cazare estimează prejudiciul la aproximativ 20.000 de lei.
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