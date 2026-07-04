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Locale· 1 min citire
Adolescent de 14 ani, reținut după ce a folosit spray lacrimogen într-un mall din Craiova. Poliția a deschis dosar penal
Incident în mall
Un minor în vârstă de 14 ani din Craiova a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi pulverizat spray iritant-lacrimogen în incinta unui centru comercial, în timpul unui conflict izbucnit între mai mulți adolescenți. Incidentul este anchetat de polițiștii din Dolj, care au deschis un dosar penal.
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