Adolescent de 14 ani, reținut după ce a folosit spray lacrimogen într-un mall din Craiova. Poliția a deschis dosar penal

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 iul. 2026, 14:44

Un minor în vârstă de 14 ani din Craiova a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi pulverizat spray iritant-lacrimogen în incinta unui centru comercial, în timpul unui conflict izbucnit între mai mulți adolescenți. Incidentul este anchetat de polițiștii din Dolj, care au deschis un dosar penal.

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