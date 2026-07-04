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Adolescent de 14 ani, reținut după ce a folosit spray lacrimogen într-un mall din Craiova. Poliția a deschis dosar penal

Incident în mall

Incident în mall

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 iul. 2026, 14:44

Un minor în vârstă de 14 ani din Craiova a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi pulverizat spray iritant-lacrimogen în incinta unui centru comercial, în timpul unui conflict izbucnit între mai mulți adolescenți. Incidentul este anchetat de polițiștii din Dolj, care au deschis un dosar penal.

Conflict între mai mulți adolescenți într-un centru comercial

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, incidentul s-a petrecut în seara zilei de 1 iulie, în jurul orei 22:10, când un bărbat de 38 de ani a sesizat autoritățile că într-un centru comercial din Craiova are loc un conflict.

La fața locului au intervenit polițiștii Secției 5 Craiova, care au stabilit că altercația a izbucnit spontan între mai mulți adolescenți. În timpul scandalului, unul dintre tineri ar fi folosit un spray cu substanță iritant-lacrimogenă.

Minorul este cercetat pentru folosirea fără drept a unui obiect periculos

În urma verificărilor, oamenii legii au identificat presupusul autor, un adolescent de 14 ani din Craiova. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea minorului pentru o perioadă de 24 de ore.

După emiterea ordonanței de reținere, băiatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările producerii incidentului.

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