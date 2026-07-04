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Scandal între mamă și fiu. Un bărbat și-a agresat mama de 74 de ani și a distrus un geam al locuinței

Incident în Neamț

Incident în Neamț

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 iul. 2026, 10:31

Un individ în vârstă de 38 de ani și-a agresat mama și a provocat distrugeri în locuința în care trăiau împreună. Deși polițiștii au constatat existența unui risc și au propus emiterea unui ordin de protecție provizoriu, victima a refuzat această măsură. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

Bărbat din Neamț, acuzat că și-a lovit mama și a distrus locuința

Incidentul s-a petrecut în comuna Grumăzești, județul Neamț. O femeie în vârstă de 74 de ani s-a prezentat la postul de poliție pentru a reclama faptul că a fost agresată de propriul fiu.

Potrivit primelor verificări, femeia le-a spus polițiștilor că bărbatul a lovit-o în zona feței cu un obiect, iar ulterior a spart geamul locuinței în care locuiesc împreună.

Conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool

Din cercetările efectuate de oamenii legii a reieșit că incidentul s-a produs în noaptea de 30 iunie, în jurul orei 23:00.

Bărbatul, aflat în stare avansată de ebrietate, ar fi avut un conflict verbal cu părinții săi. Discuțiile au degenerat rapid, iar acesta și-ar fi agresat mama și ar fi provocat distrugeri în locuință, spargând sticla unui geam.

Victima a refuzat ordinul de protecție provizoriu

După intervenție, polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, iar rezultatul a indicat existența unui pericol pentru victimă.

Cu toate acestea, femeia de 74 de ani s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu, astfel că măsura nu a putut fi dispusă.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore

În urma probatoriului administrat, polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și distrugere.

Bărbatul de 38 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie cercetat în continuare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

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