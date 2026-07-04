Scandal între mamă și fiu. Un bărbat și-a agresat mama de 74 de ani și a distrus un geam al locuinței

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 iul. 2026, 10:31

Un individ în vârstă de 38 de ani și-a agresat mama și a provocat distrugeri în locuința în care trăiau împreună. Deși polițiștii au constatat existența unui risc și au propus emiterea unui ordin de protecție provizoriu, victima a refuzat această măsură. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

Distribuie articolul