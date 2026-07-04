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Locale· 2 min citire
Scandal între mamă și fiu. Un bărbat și-a agresat mama de 74 de ani și a distrus un geam al locuinței
Incident în Neamț
Un individ în vârstă de 38 de ani și-a agresat mama și a provocat distrugeri în locuința în care trăiau împreună. Deși polițiștii au constatat existența unui risc și au propus emiterea unui ordin de protecție provizoriu, victima a refuzat această măsură. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.
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