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Județul Sibiu, măturat de furtuni. Case inundate, copaci doborâți și construcții smulse de vânt

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 09:51

Județul Sibiu a fost măturat la propriu de furtuni. Pompierii au intervenit în 54 de situații de urgență generate de fenomenele meteorologice care au afectat, joi seara, patru localități. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în municipiile Sibiu și Mediaș, potrivit informațiilor transmise vineri de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

Potrivit reprezentanilor ISU, în municipiul Sibiu au fost înregistrate 41 de intervenții. Dintre acestea, 27 au vizat evacuarea apei din subsoluri și locuințe, inclusiv din două sedii ale unor operatori economici.

De asemenea, pompierii au degajat nouă copaci căzuți pe carosabil sau peste autoturisme și au intervenit în alte cinci cazuri pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse.

În municipiul Mediaș, echipajele ISU au fost solicitate la 11 intervenții pentru evacuarea apei din diverse locații, dintre care trei au fost la operatori economici.

Alte două intervenții au avut loc în localitățile Dobârca și Apoldu de Sus, unde pompierii au îndepărtat copaci căzuți în urma vremii nefavorabile.

”Din fericire, în urma acestor evenimente nu au fost înregistrate victime”, a spuspurtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ștefan.

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