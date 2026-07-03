Județul Sibiu, măturat de furtuni. Case inundate, copaci doborâți și construcții smulse de vânt

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 09:51

Județul Sibiu a fost măturat la propriu de furtuni. Pompierii au intervenit în 54 de situații de urgență generate de fenomenele meteorologice care au afectat, joi seara, patru localități. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în municipiile Sibiu și Mediaș, potrivit informațiilor transmise vineri de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

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