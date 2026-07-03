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Incendiu devastator în județul Maramureș. O biserică veche de peste 350 de ani a fost făcută scrum -VIDEO

FOTO: ISU Maramureș

FOTO: ISU Maramureș

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 09:05

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la biserica din lemn din satul Posta, comuna Remetea Chioarului, județul Maramureș. Lăcașul de cult care are o vechime de peste 350 de ani a fost făcut scrum.

Alerta a fost dată în jurul orei 4:00, iar la scurt timp, la fața locului au intervenit pompierii cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară pentru intervenție și salvare de la înălțime, două echipaje de prim ajutor SMURD, o cisternă pentru alimentarea cu apă, precum și două autospeciale de primă intervenție și comandă.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat, cu ardere violentă pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Flăcările au cuprins întreaga biserică și turla acesteia, pompierii confruntându-se cu pericolul permanent al prăbușirii structurii afectate de foc.

În cele din urmă, pompierii au reușit să localizeze incendiul și au continuat intervenția pentru lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor produse de incendiu.

Momentan, autoritățile nu au anunțat cauza izbucnirii incendiului și nici valoarea pagubelor produse.

Biserica de lemn din Posta,hramul „Sfântul Ilie”, aflată în comuna Remetea Chioarului, datează din anul 1675 și este înscrisă pe lista monumentelor istorice, reprezentând un exemplu valoros al arhitecturii tradiționale maramureșene, potrivit vasile.dale.

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