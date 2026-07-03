Incendiu devastator în județul Maramureș. O biserică veche de peste 350 de ani a fost făcută scrum -VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 09:05

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la biserica din lemn din satul Posta, comuna Remetea Chioarului, județul Maramureș. Lăcașul de cult care are o vechime de peste 350 de ani a fost făcut scrum.

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