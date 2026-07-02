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Un șofer de 80 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-o casă. Martorii spun că i s-a făcut rău la volan

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 20:53

Un grav accident rutier s-a produs în Vicovu de Sus, din județul Suceava, unde un bărbat în vârstă de 80 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de peretele unei locuințe.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri și personal medical, însă, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, victima nu a mai putut fi salvată.

Bărbatul a fost găsit inconștient în autoturism

Potrivit primelor informații, echipele de intervenție l-au găsit pe șofer în stare de inconștiență, în interiorul mașinii avariate.

Medicii și paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare, încercând să îi salveze viața. Din păcate, după mai multe minute de intervenție, cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul bărbatului.

Martorii cred că șoferului i s-ar fi făcut rău înainte de impact

Persoanele aflate în apropierea locului accidentului susțin că șoferului i s-ar fi făcut rău în timp ce se afla la volan, acesta pierzând controlul direcției de mers înainte de a lovi zidul unei case.

Deocamdată, această ipoteză urmează să fie verificată de anchetatori, iar cauza exactă a producerii accidentului va fi stabilită în urma cercetărilor și a expertizelor medico-legale.

Polițiștii au deschis o anchetă

Oamenii legii au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia de la Vicovu de Sus.

Ancheta va clarifica dacă accidentul a fost provocat de o problemă medicală survenită în timpul deplasării sau dacă au existat și alți factori care au contribuit la producerea impactului.

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