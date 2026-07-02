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Locale· 2 min citire
Un șofer de 80 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-o casă. Martorii spun că i s-a făcut rău la volan
Accident rutier
Un grav accident rutier s-a produs în Vicovu de Sus, din județul Suceava, unde un bărbat în vârstă de 80 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de peretele unei locuințe.
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