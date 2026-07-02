Alertă falsă la 112, în Gorj. O femeie anunțată ca fiind spânzurată a fost găsită dormind

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 17:16

Un apel fals la numărul unic de urgență 112 a mobilizat mai multe echipaje de intervenție în Gorj, după ce un apelant a anunțat că o femeie ar fi fost găsită spânzurată. La sosirea forțelor de ordine și a echipajelor medicale, autoritățile au constatat că informația nu se confirma, femeia fiind în viață și dormind în locuință.

Distribuie articolul