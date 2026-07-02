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Alertă falsă la 112, în Gorj. O femeie anunțată ca fiind spânzurată a fost găsită dormind

Alertă falsă la 112

Alertă falsă la 112

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 17:16

Un apel fals la numărul unic de urgență 112 a mobilizat mai multe echipaje de intervenție în Gorj, după ce un apelant a anunțat că o femeie ar fi fost găsită spânzurată. La sosirea forțelor de ordine și a echipajelor medicale, autoritățile au constatat că informația nu se confirma, femeia fiind în viață și dormind în locuință.

Intervenție de urgență după un apel alarmant

Incidentul a avut loc în Schela de Sus, unde un apel primit la 112 anunța existența unei femei spânzurate.

Având în vedere gravitatea informațiilor, dispeceratul a direcționat de urgență la fața locului echipaje de poliție, jandarmi și un echipaj medical, care au intervenit pentru verificarea situației.

Femeia era în viață și nu avea nevoie de ajutor medical

În urma verificărilor efectuate la adresa indicată, autoritățile au descoperit că sesizarea era complet nefondată.

Femeia despre care se anunțase că ar fi decedată a fost găsită în locuință, în viață și dormind, fără a prezenta urme de violență sau probleme medicale care să necesite intervenția echipajelor de urgență.

Astfel, intervenția s-a încheiat fără acordarea de îngrijiri medicale și fără alte măsuri din partea forțelor de ordine.

Autoritățile atrag atenția asupra apelurilor false la 112

Reprezentanții autorităților reamintesc că apelurile false sau abuzive la numărul unic de urgență 112 pot avea consecințe grave, deoarece mobilizează inutil echipaje de intervenție și consumă resurse care ar putea fi necesare în cazuri reale.

În plus, astfel de sesizări pot întârzia intervenția salvatorilor în situații în care viața unor persoane este cu adevărat în pericol.

Potrivit legislației în vigoare, utilizarea nejustificată a numărului unic pentru apeluri de urgență constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă.

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