Înalta Curte acuză Guvernul că pune presiune pe justiție și îi reproșează că încearcă să influențeze un proces aflat pe rol

Publicat 2 iul. 2026, 16:49 Sursă Comunicat ICCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție reacționează dur după declarațiile făcute de premier privind intenția Guvernului de a sesiza Curtea Constituțională într-un litigiu aflat încă pe rol. Într-un comunicat transmis joi, instanța supremă susține că astfel de afirmații reprezintă o presiune asupra justiției și avertizează că situația este fără precedent.

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