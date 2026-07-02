Înalta Curte acuză Guvernul că pune presiune pe justiție și îi reproșează că încearcă să influențeze un proces aflat pe rol

Înalta Curte de Casație și Justiție reacționează dur după declarațiile făcute de premier privind intenția Guvernului de a sesiza Curtea Constituțională într-un litigiu aflat încă pe rol. Într-un comunicat transmis joi, instanța supremă susține că astfel de afirmații reprezintă o presiune asupra justiției și avertizează că situația este fără precedent.
Judecătorii subliniază că nu vor răspunde printr-o dispută publică și că toate aspectele de drept vor fi analizate exclusiv în cadrul procedurilor prevăzute de lege.
Înalta Curte refuză să intre într-o polemică publică
În comunicatul transmis, Înalta Curte arată că a luat act de declarațiile premierului referitoare la posibilitatea ca Guvernul să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu un proces aflat în desfășurare.
„Instanța supremă precizează însă că nu va comenta public aspecte care fac obiectul unui dosar aflat pe rol și că acestea vor fi analizate doar în cadrul procedurilor judiciare, cu respectarea competențelor constituționale ale fiecărei autorități.
Înalta Curte de Casație și Justiție a luat act de declarațiile publice formulate de Prim-ministru privind intenția Guvernului de a sesiza Curtea Constituțională în legătură cu un litigiu aflat în curs de soluționare. Înalta Curte nu va intra într-o polemică publică asupra unor chestiuni de drept care fac obiectul unui proces pendinte. Aceste aspecte vor fi analizate exclusiv în cadrul procedurilor prevăzute de lege, cu respectarea deplină a competențelor constituționale ale fiecărei autorități publice”, transmite instanța supremă în comunicat.
Instanța supremă vorbește despre o situație fără precedent
Potrivit Înaltei Curți, este pentru prima dată când una dintre părțile implicate într-un litigiu califică public activitatea instanței drept neconstituțională înainte ca dosarul să fie soluționat definitiv și formulează acuzații potrivit cărora judecătorii și-ar fi depășit atribuțiile.
Judecătorii atrag atenția că aceste declarații vin din partea unui Guvern demis, care exercită doar atribuții limitate până la învestirea unui nou Executiv.
Potrivit comunicatului, în această perioadă Guvernul are competențe restrânse, destinate exclusiv administrării treburilor publice curente, iar acestea nu pot fi extinse la inițierea unor demersuri constituționale sau procedurale care depășesc acest cadru, nici măcar invocând o presupusă legătură cu activitatea curentă, în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Constituție.
„Este, însă, fără precedent ca, înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională și să formuleze acuzații privind depășirea competențelor acesteia. Cu atât mai mult cu cât asemenea afirmații provin din partea unui Guvern demis şi aflat în exercitarea limitată a atribuțiilor constituționale, exclusiv pentru administrarea treburilor publice până la învestirea unuia cu puteri depline. Competenţele acestuia nu pot fi extrapolate la inițierea unor demersuri constituționale sau procedurale care exced administrării curente, nici măcar sub argumentul unei pretinse conexități cu aceasta, potrivit art. 110 alin. (4) din Constituţie.”
Înalta Curte acuză presiuni asupra justiției
Instanța supremă avertizează că astfel de poziții publice pot afecta independența justiției și încrederea cetățenilor în actul de judecată.
Potrivit comunicatului, litigiile trebuie soluționate exclusiv în instanță, pe baza legii și a argumentelor juridice, fără influența unor declarații publice făcute înainte de pronunțarea unei hotărâri.
Judecătorii subliniază că, într-un stat de drept, argumentele juridice trebuie prezentate în fața instanței de judecată, iar independența justiției presupune ca procesele să fie decise în sala de judecată, prin hotărâri motivate, și nu sub influența declarațiilor publice formulate de una dintre părțile implicate în litigiu.