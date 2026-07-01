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Locale· 2 min citire
Doi adolescenți de 15 și 16 ani au murit după ce au fost loviți de tren în Mediaș
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Un grav accident feroviar s-a produs miercuri, 1 iulie, în municipiul Mediaș, județul Sibiu. Doi adolescenți, în vârstă de 15 și 16 ani, și-au pierdut viața după ce au fost loviți de tren.
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