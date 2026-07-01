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Doi adolescenți de 15 și 16 ani au murit după ce au fost loviți de tren în Mediaș

Salvare

Salvare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 20:28

Un grav accident feroviar s-a produs miercuri, 1 iulie, în municipiul Mediaș, județul Sibiu. Doi adolescenți, în vârstă de 15 și 16 ani, și-au pierdut viața după ce au fost loviți de tren.

La locul tragediei a fost declanșată o amplă intervenție a echipajelor de urgență. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a mobilizat două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, o autospecială de stingere și elicopterul SMURD de la Târgu Mureș.

Un adolescent a fost găsit fără semne vitale

Potrivit reprezentanților ISU Sibiu, unul dintre băieți, în vârstă de 15 ani, a fost găsit de salvatori cu leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat la fața locului.

Cel de-al doilea adolescent, în vârstă de 16 ani, se afla în stop cardio-respirator în momentul în care echipajele medicale au ajuns la locul accidentului. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare și au continuat intervenția în timpul transportului către Compartimentul de Primiri Urgențe din Mediaș.

Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat

În ciuda eforturilor depuse de personalul medical, viața adolescentului nu a mai putut fi salvată. Acesta a suferit un traumatism cranian grav și alte leziuni severe, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Astfel, bilanțul accidentului este unul dramatic, ambii minori pierzându-și viața în urma impactului cu trenul.

Polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul feroviar și în ce condiții cei doi adolescenți au ajuns pe calea ferată.

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