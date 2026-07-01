Accident grav pe DN 1. Șase persoane au fost implicate, între care patru copii, iar circulația este complet blocată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 09:29

Un accident rutier grav s-a produs miercuri dimineață, 1 iulie, pe DN 1, între localitățile Veștem și Sibiu. Șase persoane au fost rănite și transportate la spital, printre ele fiind și patru copii cu vârste cuprinse între 2 și 10 ani. Din primele cercetări, șoferul ar fi pierdut controlul direcției, iar autoturismul a ieșit în afara părții carosabile.

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