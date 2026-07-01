Accident grav pe DN 1. Șase persoane au fost implicate, între care patru copii, iar circulația este complet blocată

Un accident rutier grav s-a produs miercuri dimineață, 1 iulie, pe DN 1, între localitățile Veștem și Sibiu. Șase persoane au fost rănite și transportate la spital, printre ele fiind și patru copii cu vârste cuprinse între 2 și 10 ani. Din primele cercetări, șoferul ar fi pierdut controlul direcției, iar autoturismul a ieșit în afara părții carosabile.
Accidentul a avut loc pe DN 1, la kilometrul 298+500, între localitățile Veștem și Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, în evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism.
Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că mașina era condusă de un bărbat în vârstă de 36 de ani, din județul Brașov. Acesta circula pe DN 1, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Autoturismul a ieșit în afara părții carosabile, iar în urma accidentului toate cele șase persoane aflate în mașină au fost rănite.
Patru copii și doi adulți, răniți în accident
În autoturism se aflau șoferul, o femeie în vârstă de 29 de ani și patru copii. Toți sunt din județul Brașov.
Copiii implicați în accident au vârste de 2, 6, 8 și 10 ani. În urma evaluării medicale, toate cele șase persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri și investigații suplimentare.
Șoferul, în vârstă de 36 de ani, a suferit un traumatism facial și multiple escoriații. Acesta a fost transportat la CPU Luther, împreună cu cei patru minori.
Ce răni au suferit victimele
Femeia în vârstă de 29 de ani a suferit un traumatism la picior și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Un copil în vârstă de 8 ani a suferit un traumatism abdominal, iar un alt copil, în vârstă de 6 ani, a fost diagnosticat tot cu traumatism abdominal. O minoră de 10 ani a suferit un traumatism la mână, iar o fetiță de 2 ani a suferit un traumatism facial.
Autoritățile au transmis că toate persoanele implicate au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital.
Echipaje SMURD, descarcerare și ambulanță, trimise la fața locului
La locul accidentului au fost mobilizate de urgență mai multe echipaje de intervenție. ISU Sibiu a trimis două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere.
În sprijin a fost trimis și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu. Victimele au fost evaluate medical la fața locului, apoi transportate la spital.
Traficul a fost blocat total în zonă
În urma accidentului, traficul rutier pe DN 1, între Veștem și Sibiu, a fost blocat total. Polițiștii rutieri au intervenit în zonă pentru cercetări și pentru gestionarea circulației. Potrivit unor martori aflați la fața locului, șoferul ar fi circulat cu viteză excesivă, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, iar autoturismul a ieșit în afara părții carosabile. Tot martorii au susținut că, după impact, două persoane au fost găsite întinse pe marginea drumului, în afara autoturismului.
Polițiștii stabilesc cum s-a produs accidentul
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Primele informații arată că șoferul ar fi pierdut controlul volanului, însă cauzele exacte urmează să fie stabilite în urma verificărilor. Toate cele șase persoane aflate în autoturism au fost rănite și au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.