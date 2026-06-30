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Doi bărbați, internați în stare de comă la spitalul din Botoșani, pe fondul valului de caniculă

SMURD / Foto arhivă

SMURD / Foto arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 15:23
Actualizat30 iun. 2026, 15:24

Două persoane au ajuns marți în stare de comă la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Mavromati din Botoșani, după ce au fost afectate de hipertermie severă pe fondul temperaturilor caniculare care afectează în aceste zile județul.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Botoșani, Carmen Răgoșcă, care a precizat că cei doi bărbați au fost aduși la spital cu o temperatură corporală de 42 de grade Celsius, semn al unei hipertermii grave.

Potrivit reprezentantei SAJ, cazurile s-au produs aproape simultan, luni seara. „Sunt cazuri de hipertermie și stare lipotimică pe fondul temperaturilor crescute. Aseară, în UPU, în același timp, au venit doi bărbați în comă, cu temperatura corporală 42 de grade, aduși de echipajele cu medic”, a explicat Carmen Răgoșcă.

Cei doi pacienți au fost preluați din locuri diferite. Primul bărbat a fost găsit în stare gravă în gospodăria sa, din localitatea Răuseni, de unde a fost transportat de un echipaj de ambulanță. Cel de-al doilea pacient a fost ridicat de un echipaj medical de la o stână aflată în comuna Stăuceni, unde se afla la momentul în care s-a simțit rău.

Cazurile vin în contextul valului de căldură extremă care a lovit județul Botoșani, aflat luni și marți sub avertizare de Cod roșu de caniculă. Autoritățile recomandă populației, în special persoanelor care lucrează în aer liber sau celor vulnerabile, să evite expunerea prelungită la soare în orele cu temperaturi ridicate, să se hidrateze constant și să acorde atenție primelor semne de hipertermie, precum amețeala, slăbiciunea sau confuzia.

Reprezentanții serviciilor medicale atrag atenția că hipertermia severă, manifestată printr-o temperatură corporală ce depășește 40 de grade Celsius, poate evolua rapid spre comă și poate pune viața în pericol în absența unei intervenții medicale prompte.

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