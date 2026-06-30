Doi bărbați, internați în stare de comă la spitalul din Botoșani, pe fondul valului de caniculă

Publicat 30 iun. 2026, 15:23 Actualizat 30 iun. 2026, 15:24

Două persoane au ajuns marți în stare de comă la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Mavromati din Botoșani, după ce au fost afectate de hipertermie severă pe fondul temperaturilor caniculare care afectează în aceste zile județul.

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