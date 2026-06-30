Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Doi bărbați, internați în stare de comă la spitalul din Botoșani, pe fondul valului de caniculă
SMURD / Foto arhivă
Publicat30 iun. 2026, 15:23
Actualizat30 iun. 2026, 15:24
Două persoane au ajuns marți în stare de comă la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Mavromati din Botoșani, după ce au fost afectate de hipertermie severă pe fondul temperaturilor caniculare care afectează în aceste zile județul.
Citește și
- 14:59Crimă cumplită în Craiova. Un om fără adăpost a fost ucis în somn cu o bucată de beton, apoi incendiat
- 13:42Adolescent de 16 ani, la un pas de tragedie pe trotinetă. Un șofer i-a tăiat calea într-o intersecție din Brașov - VIDEO
- 13:16Fetiță de 4 ani din Iași, lăsată singură într-o mașină încinsă, în plin cod roșu de caniculă. Polițiștii au intervenit de urgență
- 12:21Mașinile parcate neregulamentar în București, ridicate pe bani grei. Șoferii pot plăti 1.000 de lei ca să le recupereze
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News