Crimă cumplită în Craiova. Un om fără adăpost a fost ucis în somn cu o bucată de beton, apoi incendiat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 14:59

O persoană fără adăpost a fost găsită moartă într-un punct de transformare a energiei electrice din Craiova, în cartierul Rovine. Potrivit anchetatorilor, victima ar fi fost lovită în cap cu o bucată de beton, în timp ce dormea, apoi ar fi fost incendiată. Atenție! Urmează informații cu un puternic impact emoționa!

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