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Locale· 1 min citire
Hidro Prahova oprește temporar furnizarea apei în patru comune din județ. Programul de restricții, valabil până pe 3 iulie
Hidro Prahova
Din cauza temperaturilor ridicate și a consumului crescut de apă, Hidro Prahova a instituit un program de furnizare restricționată în mai multe localități din județul Prahova, valabil în perioada 29 iunie – 3 iulie 2026, cu posibilitate de prelungire.
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