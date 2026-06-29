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Locale· 1 min citire
Un muncitor nepalez a murit într-un accident de muncă produs într-un abator din județul Vâlcea
Deces
Un muncitor nepalez a murit într-un accident de muncă produs într-un abator din județul Vâlcea. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, ar fi fost surprins de un utilaj aflat în funcțiune în timp ce își desfășura activitatea.
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