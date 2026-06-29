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Un muncitor nepalez a murit într-un accident de muncă produs într-un abator din județul Vâlcea

Deces

Deces

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 10:24

Un muncitor nepalez a murit într-un accident de muncă produs într-un abator din județul Vâlcea. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, ar fi fost surprins de un utilaj aflat în funcțiune în timp ce își desfășura activitatea.

Accidentul a avut loc duminică seară, 28 iunie, în jurul orei 21:30, în incinta unei firme din comuna Frâncești, județul Vâlcea.

Poliția a deschis o anchetă

La fața locului au ajuns polițiștii, care au început verificările pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat ca un bărbat în vârstă de 35 de ani, cetăţean străin, angajat al societăţii, ar fi fost surprins de un utilaj aflat în funcţiune, în timpul desfăşurării activităţilor de serviciu”, informează oficialii Poliției Județene Vâlcea.

Bărbatul lucra la curățarea unei linii de tranșare

Surse judiciare au precizat pentru news.ro că bărbatul venise din Nepal pentru a munci într-un abator de pui. Duminică seară, acesta curăța linia de tranșare a păsărilor. La un moment dat, un cârlig de pe linie i-ar fi agățat combinezonul și l-ar fi tras, iar bărbatul a murit decapitat. Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului de muncă.

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