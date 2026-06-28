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Accident grav în Timiș. O minoră a murit, iar alta a fost rănită după ce au fost lovite de o mașină

Pompierii SMURD Timiș/ Sursa foto: Opiniatimișoarei.ro

Pompierii SMURD Timiș/ Sursa foto: Opiniatimișoarei.ro

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 08:20

Un accident grav a avut loc în județul Timiș, în localitatea Gelu, comuna Variaș. Două fete minore au fost lovite de un autoturism, iar una dintre ele și-a pierdut viața.

Tragedia s-a produs seara, în jurul orei 21:55. La fața locului au fost trimise echipaje de intervenție, însă una dintre victime a fost găsită inconștientă. Medicii au început manevrele de resuscitare, dar fata nu a mai putut fi salvată.

Una dintre fete a murit la locul accidentului

Reprezentanții ISU Timiș au transmis că pompierii au fost solicitați să intervină după ce un autoturism a lovit doi pietoni minori.

”În jurul orei 21:55, am fost solicitați să intervenim la un accident rutier în localitatea Gelu, unde un autoturism a lovit 2 pietoni (minori). O victimă de sex feminin a fost găsită în stare de inconștiență la sosirea echipajelor la fața locului. Din nefericire, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată de către medic”, a transmis ISU Timiș.

A doua victimă a fost dusă la spital

Cea de-a doua fată a fost transportată de urgență la spital, pentru îngrijiri medicale. Potrivit primelor informații, aceasta era conștientă și cooperantă. La locul accidentului au intervenit pompierii cu o autospecială de primă intervenție și comandă, dar și un echipaj SMURD tip C, cu medic.

Polițiștii fac cercetări

Polițiștii urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul. Ancheta va arăta în ce condiții au fost lovite cele două fete și dacă șoferul va fi tras la răspundere pentru tragedia produsă.

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