Accident grav în Timiș. O minoră a murit, iar alta a fost rănită după ce au fost lovite de o mașină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 08:20

Un accident grav a avut loc în județul Timiș, în localitatea Gelu, comuna Variaș. Două fete minore au fost lovite de un autoturism, iar una dintre ele și-a pierdut viața.

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