Accident mortal în Dolj. Un tânăr aflat pe un motociclu, fără permis, a căzut după ce a călcat o trotinetă lăsată pe drum

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 10:49

Un accident cu urmări grave s-a produs în localitatea Fratoștița, județul Dolj. Un tânăr de 30 de ani a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, în timp ce conducea un motociclu neînmatriculat.

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