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Accident mortal în Dolj. Un tânăr aflat pe un motociclu, fără permis, a căzut după ce a călcat o trotinetă lăsată pe drum

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 10:49

Un accident cu urmări grave s-a produs în localitatea Fratoștița, județul Dolj. Un tânăr de 30 de ani a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, în timp ce conducea un motociclu neînmatriculat.

Potrivit polițiștilor, tânărul se deplasa pe strada Dumitru Voicilă, deși nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. La un moment dat, acesta ar fi călcat o trotinetă din plastic lăsată pe carosabil, s-a dezechilibrat și a căzut pe drum.

A fost dus la spital, dar a murit la scurt timp

În urma accidentului, tânărul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. Din nefericire, la scurt timp după ce a ajuns la unitatea medicală, acesta a decedat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul, conform GDS.ro.

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