Tânără atacată cu briceagul în Roman, după ce ar fi refuzat să se împace cu fostul concubin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 08:42

O tânără de 20 de ani ar fi fost atacată cu un briceag de fostul concubin, pe o stradă din municipiul Roman. Incidentul s-a produs pe 25 iunie, pe strada Tineretului, după o discuție legată de motivele despărțirii. Un polițist aflat în timpul liber a observat conflictul și a intervenit imediat.

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