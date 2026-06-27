Tânără atacată cu briceagul în Roman, după ce ar fi refuzat să se împace cu fostul concubin

O tânără de 20 de ani ar fi fost atacată cu un briceag de fostul concubin, pe o stradă din municipiul Roman. Incidentul s-a produs pe 25 iunie, pe strada Tineretului, după o discuție legată de motivele despărțirii. Un polițist aflat în timpul liber a observat conflictul și a intervenit imediat.
Potrivit polițiștilor, tânăra ar fi ieșit din curtea Spitalului Municipal Roman, în jurul orei 10:00, moment în care ar fi fost așteptată de fostul concubin, un bărbat de 30 de ani, și de mama acestuia. Cei doi ar fi vrut să discute cu ea despre despărțire.
Bărbatul ar fi înțepat-o cu un briceag
Anchetatorii spun că, în jurul orei 12:00, la finalul discuției, bărbatul nu ar fi reușit să o convingă pe tânără să reia relația. Aflat la volanul unui autoturism, acesta i-ar fi cerut să îl îmbrățișeze. În acel moment, ar fi înțepat-o în mâna stângă cu un briceag.
Conflictul a fost observat de agentul de poliție Mititelu Tiberiu Ioan, aflat în timpul liber. Acesta a intervenit imediat și a reușit să îi despartă pe cei doi, împiedicând escaladarea agresiunii.
Polițistul aflat în timpul liber a ajutat la prinderea suspectului
După intervenție, polițistul și-a alertat colegii aflați în serviciu. El le-a transmis informații importante despre direcția în care a plecat agresorul și despre autoturismul folosit de acesta. Datele oferite au ajutat la identificarea și depistarea bărbatului la scurt timp după incident.
Agentul de poliție Mititelu Tiberiu Ioan lucrează în cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă și este încadrat în structurile IPJ Neamț din anul 2025. Reprezentanții IPJ Neamț au transmis că intervenția sa arată că responsabilitatea de a proteja viața și siguranța cetățenilor nu se oprește odată cu încheierea programului de lucru.
Tânăra a primit îngrijiri medicale
Victima a primit îngrijiri medicale, dar nu a avut nevoie de internare. Nicoleta Popescu, director medical al Spitalului Municipal de Urgență Roman, a declarat că tânăra avea o plagă la nivelul antebrațului și o escoriație la nivelul scalpului.
„Prezenta o plagă la nivelul antebrațului și o escoriație la nivelul scalpului. Plaga a fost explorată, a fost pansată și, ulterior, a fost însoțită de polițiști la sediul acestora", a declarat Nicoleta Popescu, director medical al Spitalului Municipal de Urgență Roman.
Victima a refuzat ordinul de protecție provizoriu
În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat existența unui risc iminent. Cu toate acestea, tânăra a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Polițiștii i-au înmânat cererea pentru emiterea unui ordin de protecție de către instanța de judecată.
În acest caz a fost deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Bărbatul este cercetat de polițiști, iar ancheta urmează să stabilească exact cum s-a produs agresiunea.