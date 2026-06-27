Hoț din Făgăraș, prins după ce și-a uitat telefonul în magazinul spart. În husă avea chiar și buletinul

Un tânăr de 19 ani din localitatea Mândra a fost arestat preventiv, după ce ar fi spart un magazin de produse electronice din municipiul Făgăraș și ar fi furat cinci telefoane mobile. Cazul a fost rezolvat rapid de polițiști, după ce suspectul și-a uitat propriul telefon în magazin. În husa acestuia se afla și cartea sa de identitate.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, furtul a avut loc în dimineața zilei de 24 iunie, în jurul orei 04:00. Tânărul ar fi adunat mai multe bucăți de beton din zonă și ar fi spart geamul ușii de acces pentru a intra în magazin.
Telefoane furate de peste 20.000 de lei
După ce a intrat în magazin, tânărul ar fi sustras cinci telefoane mobile sigilate. Valoarea totală a prejudiciului a fost estimată la aproximativ 20.600 de lei. După furt, acesta a fugit.
Anchetatorii spun că motivul furtului ar fi fost dorința tânărului de a obține bani pentru a pleca în Italia, alături de prietena sa. Planul său a fost însă dat peste cap chiar de o greșeală făcută la locul faptei.
Și-a uitat telefonul în magazin, cu actul de identitate în husă
În timpul spargerii, suspectul și-ar fi scăpat propriul telefon mobil, care a rămas în magazin. Mai mult, în husa telefonului se afla cartea sa de identitate. Astfel, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Făgăraș au reușit să îi stabilească rapid identitatea.
După comiterea faptei, tânărul ar fi încercat să dispară. Polițiștii au refăcut traseul urmat de acesta și au recuperat patru dintre telefoanele furate, care fuseseră abandonate într-un tufiș. Cel de-al cincilea telefon a fost găsit ulterior, după ce fusese amanetat, conform Monitorulneamt.ro.
Prins la locuința prietenei sale
Cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Dolj, Poliția Municipiului Băilești, tânărul a fost depistat la locuința prietenei sale. Între timp, aceasta plecase deja în Italia, fără el.
Pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, sub acuzația de furt calificat. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Ancheta continuă
Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș, sub coordonarea procurorului de caz. La finalul anchetei urmează să fie dispuse măsurile legale.