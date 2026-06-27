Hoț din Făgăraș, prins după ce și-a uitat telefonul în magazinul spart. În husă avea chiar și buletinul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 08:27

Un tânăr de 19 ani din localitatea Mândra a fost arestat preventiv, după ce ar fi spart un magazin de produse electronice din municipiul Făgăraș și ar fi furat cinci telefoane mobile. Cazul a fost rezolvat rapid de polițiști, după ce suspectul și-a uitat propriul telefon în magazin. În husa acestuia se afla și cartea sa de identitate.

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