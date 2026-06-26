Lovitură de 2 milioane de euro în Corbeanca. Doi suspecți, reținuți după ce au furat ceasuri de lux, bijuterii și bani

Un bărbat și o femeie au fost reținuți după ce ar fi furat bunuri în valoare de aproximativ două milioane de euro din locuința unui cetățean străin din localitatea ilfoveană Corbeanca. În urma perchezițiilor, polițiștii au recuperat bunuri estimate la circa un milion de euro, iar într-una dintre locuințele vizate au fost descoperite și arme și muniție deținute ilegal.
Ancheta a fost deschisă de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, după ce, în 20 mai, un cetățean străin a sesizat prin 112 că persoane necunoscute au pătruns prin efracție în locuința sa din comuna Corbeanca și au sustras bunuri de valoare.
Potrivit Poliției Române, cercetările au arătat că furturile s-ar fi produs în perioada februarie-aprilie 2026.
„În urma cercetărilor efectuate şi a activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov, cu sprijinul specialiştilor criminalişti, s-a stabilit faptul că, în perioada februarie – aprilie 2026, persoanele bănuite ar fi pătruns în repetate rânduri în imobilul persoanei vătămate, atât prin folosirea unei chei autentice obţinute anterior, cât şi prin forţarea uşilor de acces. Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite ar fi dezactivat şi sustras sistemele de alarmă şi supraveghere video montate la imobil”, a transmis Poliția Română.
Ce le-a "făcut cu ochiul" hoților?
Anchetatorii au stabilit că suspecții ar fi sustras ceasuri de lux, bijuterii din aur și platină, articole vestimentare și accesorii de lux, obiecte decorative și de mobilier, electrocasnice, echipamente electronice, documente personale și importante sume de bani.
De asemenea, aceștia ar fi furat și 5.000 de euro din autoturismul aparținând proprietarului. Prejudiciul total este estimat la aproximativ două milioane de euro.
Descinderi în forță ale Poliției
La 25 iunie, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în județele Ilfov și Călărași, la locuințele folosite de principalul bărbat și principala femeie suspectați în dosar.
În urma descinderilor au fost recuperate ceasuri de lux, bijuterii și alte obiecte de valoare estimate la aproximativ un milion de euro, reprezentând jumătate din prejudiciul total.
Ce au descoperit polițiștii
În timpul uneia dintre percheziții, polițiștii au descoperit arme și muniție deținute de o altă persoană.
Este vorba despre un pistol neletal, două arme de vânătoare și aproximativ 1.750 de cartușe de diferite calibre. Cercetările în acest caz au fost preluate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.
Suspecții, reținuți
Bărbatul și femeia sunt cercetați pentru furt calificat cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fiind reținuți pentru 24 de ore.
Vineri, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov urmează să decidă dacă vor solicita instanței arestarea preventivă a celor doi suspecți.