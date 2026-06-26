Lovitură de 2 milioane de euro în Corbeanca. Doi suspecți, reținuți după ce au furat ceasuri de lux, bijuterii și bani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 12:45

Un bărbat și o femeie au fost reținuți după ce ar fi furat bunuri în valoare de aproximativ două milioane de euro din locuința unui cetățean străin din localitatea ilfoveană Corbeanca. În urma perchezițiilor, polițiștii au recuperat bunuri estimate la circa un milion de euro, iar într-una dintre locuințele vizate au fost descoperite și arme și muniție deținute ilegal.

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