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Locale· 1 min citire
Accident cu ATV în zona barajului Colibița. Salvamontiștii și echipajele SMURD intervin pentru salvarea unei persoane rănite
Accident de ATV
O intervenție de urgență este în desfășurare, vineri, în Munții Călimani, după ce o persoană a fost rănită într-un accident cu un ATV produs într-o zonă greu accesibilă din apropierea barajului Colibița. La fața locului au fost mobilizate echipe Salvamont și un echipaj SMURD pentru acordarea primului ajutor și evacuarea victimei.
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