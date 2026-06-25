Sfârșit tragic pentru un copil de 12 ani din Cluj. A murit după a căzut o cruce peste el într-un cimitir

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 21:53

Un copil de 12 ani și-a pierdut viața, joi, după ce o cruce funerară a căzut peste el într-un cimitir din județul Cluj. Băiatul își însoțea tatăl, care curăța un mormânt, în momentul în care s-a produs incidentul șocant. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă nu au reușit să îi salveze viața.

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