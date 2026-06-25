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Sfârșit tragic pentru un copil de 12 ani din Cluj. A murit după a căzut o cruce peste el într-un cimitir

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 21:53

Un copil de 12 ani și-a pierdut viața, joi, după ce o cruce funerară a căzut peste el într-un cimitir din județul Cluj. Băiatul își însoțea tatăl, care curăța un mormânt, în momentul în care s-a produs incidentul șocant. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă nu au reușit să îi salveze viața.

Poliția: ”Ar fi atins o cruce, care s-ar fi desprins şi ar fi căzut peste el"

"În data de 25 iunie a.c., în jurul orei 18:40, Secţia 7 Poliţie Rurală Gherla a fost sesizată cu privire la faptul că un minor ar fi suferit leziuni după ce o cruce funerară dintr-un cimitir din localitatea Vultureni ar fi căzut peste acesta, victima fiind găsită în stare de inconştienţă", anunţă, joi seară, IPJ Cluj.

Potrivit reprezentanțior instituției, la faţa locului s-au deplasat de îndată echipaje medicale ISU Cluj şi poliţişti pentru acordarea primului ajutor şi efectuarea cercetărilor.

"Din primele verificări a reieşit că minorul se afla în cimitir împreună cu tatăl său pentru a curăţa un mormânt. La un moment dat, acesta s-ar fi deplasat la un mormânt aflat în apropiere şi ar fi atins o cruce, care s-ar fi desprins şi ar fi căzut peste el", au precizat poliţiştii.

Medicii nu au putut să facă nimic pentru micuț

În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical, minorul a fost declarat decedat în jurul orei 20:20.

Trupul neînsuflețit al micuțului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca pentru efectuarea autopsiei şi stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

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