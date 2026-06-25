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Accident terifiant în Bacău. O femeie a fost găsită încarcerată și inconștientă după impactul dintre două mașini

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iun. 2026, 23:15

Un accident rutier grav s-a produs în cursul serii de joi pe DN2-E85, în comuna Filipești, județul Bacău. În urma coliziunii dintre două autoturisme, trei persoane au fost implicate, iar una dintre victime a rămas încarcerată între fiarele contorsionate ale unui vehicul.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari băcăuani, alături de echipaje medicale specializate, pentru acordarea primului ajutor și gestionarea situației.

Forțe importante mobilizate la locul accidentului

Imediat după primirea apelului de urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău a trimis mai multe echipaje de intervenție la locul evenimentului.

Dispozitivul de salvare a inclus o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă (TIM) și o ambulanță SMURD EPA, toate aparținând Detașamentului de Pompieri Bacău.

Salvatorii au acționat rapid pentru evaluarea victimelor și asigurarea zonei în care s-a produs accidentul.

O femeie a fost scoasă dintre fiare și resuscitată

Potrivit informațiilor transmise de autorități, două dintre persoanele implicate în accident au reușit să se autoevacueze din unul dintre autoturisme înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Situația cea mai gravă a fost întâlnită în cel de-al doilea vehicul, unde pompierii au găsit o femeie încarcerată și inconștientă. Salvatorii au intervenit cu echipamente speciale pentru a o extrage dintre resturile mașinii.

După operațiunea de descarcerare, victima a fost preluată imediat de echipajele medicale, care au început manevrele de resuscitare chiar la locul accidentului.

Trafic afectat pe una dintre cele mai circulate șosele din România

Accidentul s-a produs pe DN2-E85, una dintre cele mai aglomerate și periculoase artere rutiere din țară. Intervenția echipajelor de salvare a impus restricții temporare de circulație în zonă, pentru desfășurarea operațiunilor de descarcerare și acordare a asistenței medicale.

Polițiștii au deschis cercetări pentru a determina cauzele accidentului și pentru a stabili responsabilitățile în acest caz.

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