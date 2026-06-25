Accident terifiant în Bacău. O femeie a fost găsită încarcerată și inconștientă după impactul dintre două mașini

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iun. 2026, 23:15

Un accident rutier grav s-a produs în cursul serii de joi pe DN2-E85, în comuna Filipești, județul Bacău. În urma coliziunii dintre două autoturisme, trei persoane au fost implicate, iar una dintre victime a rămas încarcerată între fiarele contorsionate ale unui vehicul.

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