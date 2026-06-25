Accident grav într-un centru comercial din Timișoara. Un taxi a lovit în plin mai multe persoane

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 18:04

Panică într-un centru comercial din muncipiul Timișoara. Un taximetrist a pierdut controlul mașinii și a lovit în plin în mai multe persoane care așteptau la o coadă.

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