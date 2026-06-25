Accident feroviar grav în Polonia. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit, iar zeci de salvatori au intervenit de urgență

Un accident feroviar de amploare a avut loc joi în Polonia, după ce două trenuri de pasageri s-au ciocnit în apropierea localității Białośliwie. Impactul a fost suficient de puternic pentru a provoca deraierea parțială a garniturilor și avarierea infrastructurii feroviare din zonă.
Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale și preluate de presa poloneză, incidentul s-a produs pe o linie de cale ferată din vestul țării, unde echipele de intervenție au fost mobilizate imediat după producerea accidentului.
Confuzie în primele informații privind tipul trenurilor implicate
Primele rapoarte transmise de serviciile de urgență și publicate de presa locală indicau că în accident ar fi fost implicate un tren de pasageri și unul de marfă. Ulterior, autoritățile feroviare au clarificat situația și au confirmat că ambele garnituri implicate în coliziune transportau călători.
Ancheta este în desfășurare, iar specialiștii încearcă să stabilească circumstanțele exacte care au dus la producerea accidentului.
Cel puțin două persoane au fost rănite
Până în prezent, autoritățile au confirmat că cel puțin două persoane au suferit răni și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Cu toate acestea, bilanțul victimelor ar putea crește, având în vedere că operațiunile de evacuare și verificare a pasagerilor au continuat ore bune după impact.
Martorii au relatat că mai multe vagoane au suferit avarii, iar echipele de salvare au intervenit rapid pentru a se asigura că nu există persoane blocate în interior.
Peste 16 echipaje de pompieri au intervenit la locul accidentului
Pentru gestionarea situației de urgență, autoritățile poloneze au mobilizat un dispozitiv impresionant de intervenție. Nu mai puțin de 16 echipaje de pompieri au fost trimise în zona accidentului pentru a securiza perimetrul, a acorda primul ajutor și a sprijini evacuarea pasagerilor.
De asemenea, la fața locului au ajuns echipaje medicale și reprezentanți ai serviciilor feroviare, care lucrează la evaluarea pagubelor și la restabilirea circulației în condiții de siguranță.
În urma incidentului, traficul feroviar din zonă a fost afectat, iar autoritățile au deschis o investigație pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Deocamdată, nu au fost oferite informații oficiale privind posibile erori umane sau defecțiuni tehnice care ar fi putut contribui la producerea coliziunii.