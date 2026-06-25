Accident feroviar grav în Polonia. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit, iar zeci de salvatori au intervenit de urgență

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iun. 2026, 22:29

Un accident feroviar de amploare a avut loc joi în Polonia, după ce două trenuri de pasageri s-au ciocnit în apropierea localității Białośliwie. Impactul a fost suficient de puternic pentru a provoca deraierea parțială a garniturilor și avarierea infrastructurii feroviare din zonă.

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