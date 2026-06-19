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Patru răniți după ce o mașină s-a răsturnat pe drumul spre Poiana Brașov
Accident spre Poiana Brașov
Patru persoane au ajuns vineri seară la spital după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat pe DN1E, pe drumul dintre municipiul Brașov și stațiunea Poiana Brașov. Traficul în zonă este restricționat.
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