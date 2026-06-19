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Patru răniți după ce o mașină s-a răsturnat pe drumul spre Poiana Brașov

Accident spre Poiana Brașov

Accident spre Poiana Brașov

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 22:34

Patru persoane au ajuns vineri seară la spital după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat pe DN1E, pe drumul dintre municipiul Brașov și stațiunea Poiana Brașov. Traficul în zonă este restricționat.

Potrivit IPJ Brașov, în accident a fost implicat un singur autoturism, al cărui șofer „ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, în împrejurări ce urmează a fi clarificate”, vehiculul răsturnându-se pe carosabil.

La fața locului au intervenit forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și patru echipaje SMURD.

ISU Brașov a precizat că toate cele patru persoane implicate sunt conștiente și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate și investigații suplimentare.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili modul în care s-a produs accidentul și a dispune măsurile legale corespunzătoare. Circulația urmează să fie reluată în scurt timp, după eliberarea întregii părți carosabile.

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