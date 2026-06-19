Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Serviciul de urgență 112 se modernizează. Noile îmbunătățiri
112
Guvernul României a anunțat, vineri, un amplu proiect de extindere și modernizare a serviciului de urgență 112, care va aduce funcții noi bazate pe tehnologii moderne, inclusiv inteligență artificială, pentru a reduce timpul de intervenție și a crește accesibilitatea, în special pentru persoanele cu dizabilități.
Citește și
- 13:56Câștiguri de peste 400.000 de lei la Noroc și Loto 5/40. Biletele au fost jucate în Iași și Târgu Jiu
- 13:36Incident grav în Pitești: un camion și-a pierdut cisterna în mers – VIDEO
- 13:09Microbuz de pasageri, implicat într-un accident în județul Arad, după ce șoferului i s-a făcut rău la volan: bărbatul a murit
- 12:27CFR închide timp de 5 ani singura magistrală directă între Oltenia și Banat. Impact major asupra traficului de călători și marfă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News