Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Serviciul de urgență 112 se modernizează. Noile îmbunătățiri

112

112

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 16:35

Guvernul României a anunțat, vineri, un amplu proiect de extindere și modernizare a serviciului de urgență 112, care va aduce funcții noi bazate pe tehnologii moderne, inclusiv inteligență artificială, pentru a reduce timpul de intervenție și a crește accesibilitatea, în special pentru persoanele cu dizabilități.

Ce se schimbă la 112

Principalele modificări anunțate vizează:

  • Introducerea funcțiilor native de video și text în timp real pentru cei care apelează numărul de urgență

  • Extinderea mijloacelor de comunicare disponibile cetățenilor

  • Implementarea de tehnologii de inteligență artificială pentru creșterea interoperabilității agențiilor de intervenție

  • Digitalizarea serviciilor și fluxurilor operaționale

  • Scurtarea timpului de identificare a situației din teren și a perioadei de intervenție a salvatorilor

Accesibilitate sporită și fonduri europene

Proiectul este aprobat de Guvern și finanțat din fonduri europene și naționale, cu o perioadă de implementare de 36 de luni. Noile tehnologii „vor oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid", potrivit executivului.

Modernizarea urmărește ca Serviciul 112 să devină „mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeosebi pentru persoanele cu dizabilități".

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

112serviciu de urgenţămodernizaremodificari

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe