Serviciul de urgență 112 se modernizează. Noile îmbunătățiri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 16:35

Guvernul României a anunțat, vineri, un amplu proiect de extindere și modernizare a serviciului de urgență 112, care va aduce funcții noi bazate pe tehnologii moderne, inclusiv inteligență artificială, pentru a reduce timpul de intervenție și a crește accesibilitatea, în special pentru persoanele cu dizabilități.

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