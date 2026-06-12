Date oficiale: pensiile românilor au scăzut în ultimele luni

Sursă: Realitatea PLUS

Pensiile românilor au scăzut în 2026. Asta arată cele mai noi date de la Institutul Național de Statistică. În același timp, și puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic.

Pensiile românilor au scăzut în 2026, puterea de cumpărare este tot mai mică

Pensia medie lunară din România a fost de 2.934 de lei în primul trimestru al anului 2026 - 0.8%

Numărul mediu de pensionari a ajuns la 4,92 milioane de persoane, cu aproximativ 7.000 mai puțini decât în trimestrul IV din 2025

Puterea efectivă de cumpărare după luarea în calcul a inflației, a fost de 97,3% - evoluția prețurilor a depășit creșterea veniturilor din pensii.