Incendiu de vegetație lângă stația de metrou Titan: acces închis spre Parcul IOR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 12:13

Metrorex anunță că accesul A al stației de metrou Titan, cu ieșire spre Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR), a fost închis temporar vineri, după izbucnirea unui incendiu de vegetație la suprafață. Călătorii sunt redirecționați către accesul B, dinspre bulevardul Liviu Rebreanu.

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