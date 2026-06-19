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Social· 1 min citire
Incendiu de vegetație lângă stația de metrou Titan: acces închis spre Parcul IOR
Metrou/ Arhivă foto
Metrorex anunță că accesul A al stației de metrou Titan, cu ieșire spre Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR), a fost închis temporar vineri, după izbucnirea unui incendiu de vegetație la suprafață. Călătorii sunt redirecționați către accesul B, dinspre bulevardul Liviu Rebreanu.
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