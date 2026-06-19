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Incendiu de vegetație lângă stația de metrou Titan: acces închis spre Parcul IOR

Metrou/ Arhivă foto

Metrou/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 12:13

Metrorex anunță că accesul A al stației de metrou Titan, cu ieșire spre Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR), a fost închis temporar vineri, după izbucnirea unui incendiu de vegetație la suprafață. Călătorii sunt redirecționați către accesul B, dinspre bulevardul Liviu Rebreanu.

”Metrorex informează că astăzi, 19.06.2026, ora 11:20, accesul A (spre Parc I.O.R. – Alexandru Ioan Cuza) al staţiei de metrou Titan a fost închis temporar, ca urmare a unui incediu de vegetaţie izbucnit la suprafaţa staţiei”, a transmis, vineri, Metrorex.

Călătorii sunt îndrumaţi să utilizeze accesul B al staţiei (Bulevardul Liviu Rebreanu).

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