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Social· 1 min citire
Percheziții de amploare în Craiova, într-un dosar de violență și amenințare
Percheziții
Nouă percheziții domiciliare au loc vineri dimineață în municipiul Craiova, în cadrul a două dosare penale ce vizează infracțiuni de lovirea sau alte violențe și amenințare.
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