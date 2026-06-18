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Social· 1 min citire
Act de vandalism în Stația CF Constanța! Un obstacol plasat pe șine a fost lovit de un tren venit dinspre Mangalia
Un bloc de beton amplasat intenționat pe șine a fost lovit de tren
Publicat18 iun. 2026, 16:32
Actualizat18 iun. 2026, 16:37
SursăAgerpres
Un element din beton utilizat în infrastructura feroviară a fost așezat de persoane necunoscute pe calea ferată, în Gara Constanța, fiind lovit joi de un tren care circula dinspre Mangalia, au informat reprezentanții CFR Infrastructură Constanța.
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