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Act de vandalism în Stația CF Constanța! Un obstacol plasat pe șine a fost lovit de un tren venit dinspre Mangalia

Un bloc de beton amplasat intenționat pe șine a fost lovit de tren

Un bloc de beton amplasat intenționat pe șine a fost lovit de tren

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 16:32
Actualizat18 iun. 2026, 16:37
SursăAgerpres

Un element din beton utilizat în infrastructura feroviară a fost așezat de persoane necunoscute pe calea ferată, în Gara Constanța, fiind lovit joi de un tren care circula dinspre Mangalia, au informat reprezentanții CFR Infrastructură Constanța.

Conform sursei citate, incidentul feroviar se putea solda cu urmări deosebit de grave, inclusiv cu deraierea unui tren.

'Persoane necunoscute au comis un act de vandalism, după ce au scos o marcă de siguranță - un element din beton utilizat în infrastructura feroviară - și au așezat-o pe calea ferată. Pericolul a fost observat în jurul orei 08:00, moment în care a fost sesizată Poliția Transporturi Feroviare', au transmis reprezentanții CFR Infrastructură Constanța.



Din cercetările efectuate la fața locului a reieșit că marca de siguranță a fost amplasată intenționat pe calea ferată și a fost lovită de un tren care circula dinspre Mangalia.

'Deși circulația feroviară nu a fost afectată, incidentul putea avea consecințe grave, inclusiv producerea unei deraieri', potrivit sursei menționate.

Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor responsabile și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

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