Act de vandalism în Stația CF Constanța! Un obstacol plasat pe șine a fost lovit de un tren venit dinspre Mangalia

Publicat 18 iun. 2026, 16:32 Actualizat 18 iun. 2026, 16:37 Sursă Agerpres

Un element din beton utilizat în infrastructura feroviară a fost așezat de persoane necunoscute pe calea ferată, în Gara Constanța, fiind lovit joi de un tren care circula dinspre Mangalia, au informat reprezentanții CFR Infrastructură Constanța.

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