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Divizia de Securitate a Grupului NEI, reconfirmată ca partener strategic Ajax și Hikvision

Mihaela Neicu / Vicepreședinte al Grupului NEI

Mihaela Neicu / Vicepreședinte al Grupului NEI

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 16:56

Divizia de Securitate a Grupului NEI a obținut în această lună două recunoașteri importante: certificarea Ajax PRO 2026 și premiul Hikvision VASP Diamond 2025–2026, distincții care confirmă expertiza tehnică și performanța echipelor sale în implementarea soluțiilor moderne de securitate.

Premiul acordat de Hikvision evidențiază rezultatele obținute de NEI în dezvoltarea și implementarea proiectelor bazate pe tehnologii de ultimă generație, în timp ce certificarea Ajax PRO 2026 atestă competențele avansate ale specialiștilor în proiectarea, configurarea și administrarea soluțiilor Ajax Systems, conform standardelor internaționale.

„Aceste recunoașteri confirmă valoarea echipei noastre și standardele ridicate pe care le aplicăm în fiecare proiect. Vom continua să dezvoltăm servicii care oferă clienților siguranță și încredere”, a declarat Mihaela Neicu, Vicepreședinte al Grupului NEI.

Parte a NEI Holding, grup antreprenorial românesc cu capital integral românesc, Divizia de Securitate oferă, alături de RoNEI Guard Protection, servicii integrate de securitate electronică, monitorizare, intervenție și pază umană. Prin investiții constante în tehnologie și pregătirea echipelor, grupul deservește peste 20.000 de clienți activi din domenii precum retail, industrie, logistică, real estate, sănătate și infrastructură.

Parteneriatele cu Ajax și Hikvision consolidează poziția Grupului NEI pe piața din România și facilitează accesul la cele mai noi tehnologii, inclusiv soluții de pază electronică asistate de inteligență artificială.

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