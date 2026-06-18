Divizia de Securitate a Grupului NEI, reconfirmată ca partener strategic Ajax și Hikvision

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 16:56

Divizia de Securitate a Grupului NEI a obținut în această lună două recunoașteri importante: certificarea Ajax PRO 2026 și premiul Hikvision VASP Diamond 2025–2026, distincții care confirmă expertiza tehnică și performanța echipelor sale în implementarea soluțiilor moderne de securitate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre grupul neimihaela neicu