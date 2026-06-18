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Divizia de Securitate a Grupului NEI, reconfirmată ca partener strategic Ajax și Hikvision
Mihaela Neicu / Vicepreședinte al Grupului NEI
Divizia de Securitate a Grupului NEI a obținut în această lună două recunoașteri importante: certificarea Ajax PRO 2026 și premiul Hikvision VASP Diamond 2025–2026, distincții care confirmă expertiza tehnică și performanța echipelor sale în implementarea soluțiilor moderne de securitate.
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