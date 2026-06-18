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Social· 1 min citire
Descinderi de amploare în Ploiești și București, într-un caz de proxenetism: ce au descoperit polițiștii
Percheziții
Polițiștii au desfășurat, joi, o acțiune de amploare într-un dosar de proxenetism, fiind efectuate patru percheziții domiciliare în Ploiești și București.
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