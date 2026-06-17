Topul celor mai atractive orașe din România. Bucureștiul nici măcar nu este pe podium

Brașov și Cluj-Napoca se mențin pe primele două poziții în clasamentul celor mai atractive orașe pentru locuire din România, în timp ce Constanța urcă pe locul al treilea, potrivit ediției 2026 a Indexului de Atractivitate Urbană, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV).
Topul celor mai atractive orașe din România
Topul primelor zece orașe este completat de Timișoara, Sibiu, Oradea, Iași, București, Alba Iulia și Arad, conform studiului care analizează atractivitatea celor 41 de municipii reședință de județ din România din perspectiva intenției de mutare și a percepției privind calitatea vieții.
Atractivitatea urbană, mai uniform distribuită
Autorii raportului, citat de Agerpres, remarcă faptul că atractivitatea urbană începe să fie distribuită mai uniform între orașe și nu mai este concentrată exclusiv în jurul marilor centre urbane.
Evoluții importante față de ediția anterioară
Comparativ cu ediția precedentă, realizată în 2024, cele mai importante creșteri ale atractivității au fost înregistrate de Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Jiu și Baia Mare.
În același timp, unele dintre orașele consacrate, precum Oradea, Sibiu, Cluj-Napoca și Brașov, au consemnat scăderi ușoare ale scorurilor, fără a-și pierde însă pozițiile fruntașe în clasament.
Diferențe între orașele mari și cele medii
Conform raportului, marile centre urbane continuă să concentreze oportunități economice, educaționale și de divertisment, însă orașele mai mici câștigă teren printr-un raport mai echilibrat între oportunități, costuri și confort urban.
Raportul arată, de asemenea, că percepția asupra calității vieții urbane s-a deteriorat ușor față de 2024, pe fondul unui context economic mai dificil și al unei stări sporite de incertitudine în rândul populației. În acest context, orașele medii au fost mai puțin penalizate în evaluările respondenților.
Orașele mari rămân motoare economice
Marile centre urbane rămân motoarele performanței urbane și continuă să concentreze oportunități economice, educaționale și de divertisment. Orașele mai mici, cel mai vizibil cele din clusterul de 60.000-100.000 locuitori, reduc însă distanța față de centre urbane magnet printr-o promisiune de viață cotidiană mai echilibrată.
Ce determină atractivitatea unui oraș
Analiza relevă că atractivitatea unui oraș este determinată de un ansamblu de factori, printre care oportunități profesionale, mobilitate, servicii de sănătate, infrastructură, tehnologie, timp liber, sport și o viață urbană activă.
„Vibrația rămâne, ca și în 2024, nucleul principal al atractivității: sportul, mișcarea și oportunitățile de petrecere a timpului liber continuă să fie printre cei mai puternici factori explicativi. Importanța lor este ușor mai mare decât a altor factori funcționali precum: infrastructura, oportunitățile economice, serviciile educaționale sau de sănătate”, se mai arată în raport.
Concluziile studiului privind percepția urbană
Ca și edițiile anterioare ale City Index, rezultatele studiului confirmă că atractivitatea unui oraș este influențată în mare măsură de experiențele de zi cu zi ale oamenilor.
Indexul de Atractivitate Urbană reprezintă componenta perceptuală a City Index și a fost realizat pe baza unui sondaj online efectuat în aprilie 2026 pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.200 de respondenți.