Topul celor mai atractive orașe din România. Bucureștiul nici măcar nu este pe podium

Publicat 17 iun. 2026, 19:32 Sursă Agerpres

Brașov și Cluj-Napoca se mențin pe primele două poziții în clasamentul celor mai atractive orașe pentru locuire din România, în timp ce Constanța urcă pe locul al treilea, potrivit ediției 2026 a Indexului de Atractivitate Urbană, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV).

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