Armata României caută aproape 7.000 de oameni. A început noua campanie de recrutare

Ministerul Apărării Naționale a dat startul unei noi campanii de recrutare pentru ocuparea posturilor de soldați și gradați profesioniști, punând la dispoziție mii de locuri în unități militare din întreaga țară.
Potrivit anunțului oficial, este vorba despre seria I 2026, iar instituția urmărește completarea efectivelor Armatei României prin atragerea unui număr semnificativ de noi militari.
Aproape 7.000 de posturi disponibile
Conform datelor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, în această etapă sunt disponibile 6.763 de locuri în unități militare din toate zonele țării.
Posturile sunt repartizate în mai multe specializări și categorii de unități, în funcție de necesarul existent la nivelul Armatei României.
Campania face parte din planul instituției de consolidare a resursei umane și de completare a structurilor militare cu personal nou.
Anunțul făcut de MApN
Ministerul Apărării Naționale a transmis informațiile privind recrutarea prin intermediul rețelelor de socializare și a încurajat persoanele interesate să se informeze cu privire la condițiile necesare pentru înscriere.
„E un moment bun să îți alegi profesia! A fost aprobat planul de recrutare a candidaților pentru corpul soldaților și gradaților profesioniști, seria I 2026. Sunt disponibile 6.763 de posturi, în unități militare din toată țara", a transmis MApN pe Facebook.
Instituția precizează că toate detaliile referitoare la condițiile de recrutare sunt disponibile online.
Cum se face înscrierea
Persoanele care doresc să participe la procesul de selecție trebuie să ia legătura fie cu unitățile militare unde există posturi vacante, fie cu birourile informare-recrutare din zona de domiciliu.
Prin intermediul acestor structuri pot fi obținute informații despre documentele necesare, condițiile de eligibilitate, etapele procesului de selecție și calendarul recrutării.
Ce transmite Ministerul Apărării
„Pentru înscriere și întocmirea dosarului de candidat, te poți adresa direct unităților militare în care se regăsesc posturile vacante. În acest sens, lista unităților respective, precum și o serie întreagă de informații legate de procesul de recrutare și selecție pot fi obținute contactând biroul informare-recrutare la care ești arondat. Accesează https://www.recrutaremapn.ro/contactbir.php pentru a afla datele de contact ale acestuia. Salvează postarea ca să o ai la îndemână, iar dacă ai prieteni care ar putea fi interesați de o carieră militară, trimite-le-o și lor”, a adăugat MApN.
Campania vizează completarea efectivelor Armatei
Noua rundă de recrutări este una dintre cele mai ample lansate în ultimul timp de Ministerul Apărării Naționale, obiectivul fiind ocuparea a aproximativ 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști.
Locurile sunt disponibile în unități militare din întreaga țară, iar procesul de selecție se desfășoară conform calendarului stabilit de instituție.