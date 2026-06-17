Armata României caută aproape 7.000 de oameni. A început noua campanie de recrutare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 22:08

Ministerul Apărării Naționale a dat startul unei noi campanii de recrutare pentru ocuparea posturilor de soldați și gradați profesioniști, punând la dispoziție mii de locuri în unități militare din întreaga țară.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre armata romanaMApNrecrutaresoldati