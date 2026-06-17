Grevă la Vama Aeroportului Timișoara. Zeci de pasageri au forțat ieșirea fără control vamal

Vameșii de pe Aeroportul Internațional Timișoara au declanșat miercuri o grevă de avertisment de două ore, paralizând controalele și provocând haos în rândul călătorilor sosiți dintr-un zbor de la Londra, aterizat la ora 13:08.
Deși autoritățile le-au cerut pasagerilor să aștepte încheierea protestului, zeci dintre aceștia au refuzat să mai stea la cozi și au ieșit din terminal fără verificări vamale, sub privirile jandarmilor și ale polițiștilor de frontieră, care nu au intervenit.
Tensiuni în terminal
Momentele de tensiune au escaladat rapid după ce, inițial, călătorilor li s-a comunicat că doar cei cu bunuri de declarat vor întâmpina întârzieri.
„Când am ajuns în fața porții, nu au mai dat voie nimănui să treacă. Sunt oameni cu copii mici, care au legături de prins sau programări. Ce facem cu ei?”, a declarat un pasager blocat în terminal.
Nu toți călătorii au ales să forțeze trecerea. „Am decis să rămân acolo pentru că oamenii au început să țipe. De ce să ne certăm între noi? Am stat vreo zece minute și nu sunt de acord cu cei care urlă și fac scandal”, a spus un alt pasager, care a ales să aștepte.
Protestul vameșilor
Angajații vamali cer salarii mai mari, eliminarea discriminărilor față de polițiștii de frontieră și condiții decente de muncă. Neta Șaptebani, liderul sindical al Biroului Vamal de pe Aeroportul Timișoara, a explicat motivele protestului:
„Dorim recunoașterea drepturilor salariale și a sporurilor, în principal sporul de frontieră, sporul de iradiere, precum și plata muncii din zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.”
Condițiile din birouri sunt descrise ca dezastruoase. „Avem scaune aduse de acasă. Pe scaunele din instituție nu stă nimeni, pentru că nu prezintă siguranță. Eu fac naveta, iar cu scumpirea combustibilului mă costă aproximativ 100 de lei pe zi”, a declarat una dintre angajate.
Amenințarea cu greva generală
Sindicaliștii avertizează că protestul de miercuri este doar un prim semnal. Dacă statul nu răspunde revendicărilor, urmează blocarea totală a frontierelor, o amenințare care ar putea afecta zeci de mii de călători zilnic.