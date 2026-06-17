Grevă la Vama Aeroportului Timișoara. Zeci de pasageri au forțat ieșirea fără control vamal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 18:14

Vameșii de pe Aeroportul Internațional Timișoara au declanșat miercuri o grevă de avertisment de două ore, paralizând controalele și provocând haos în rândul călătorilor sosiți dintr-un zbor de la Londra, aterizat la ora 13:08.

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