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Social· 1 min citire
Avertizare hidrologică în nord‑vestul țării: risc de viituri pe râurile din opt județe
Viitură/ Arhivă foto
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod galben de inundații, valabilă până joi dimineață, pentru râuri din opt județe, unde sunt așteptate viituri rapide și creșteri de debite.
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