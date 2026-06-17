Avertizare hidrologică în nord‑vestul țării: risc de viituri pe râurile din opt județe

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 12:36

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod galben de inundații, valabilă până joi dimineață, pentru râuri din opt județe, unde sunt așteptate viituri rapide și creșteri de debite.

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