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Avertizare hidrologică în nord‑vestul țării: risc de viituri pe râurile din opt județe

Viitură/ Arhivă foto

Viitură/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 12:36

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod galben de inundații, valabilă până joi dimineață, pentru râuri din opt județe, unde sunt așteptate viituri rapide și creșteri de debite.

Conform prognozei de specialitate emise miercuri de hidrologi, în intervalul 17 iunie, ora 14:00 - 18 iunie, ora 9:00, se vor semnala torenți, pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lăpuș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureș), Tur - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Satu Mare), Someșul Mare - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița-Năsăud), Someșul Mic - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Someș - afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Dej (județele: Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare), Crișul Repede - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Cluj și Bihor) și Crișul Negru - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Arad).

Fenomenele prognozate se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Maramureș, Cluj și Bihor, mai spun specialiștii.

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