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Rețea de fraude cu mașini de lux și accidente înscenate, destructurată de polițiști, în Constanța: cum acționau escrocii

Percheziții Constanța

Percheziții Constanța

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 13:33

O grupare suspectată că provoca intenționat accidente cu mașini de lux pentru a încasa bani de la firmele de asigurări a intrat în vizorul polițiștilor constănțeni, care au efectuat mai multe percheziții. În urma acțiunilor acestora, doi bărbați au fost reținuți, iar alte patru persoane sunt cercetate în stare de libertate.

Poliţiştii au făcut, miercuri, trei percheziţii într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune privind asigurările, camătă în formă continuată, fals privind identitatea, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi şantaj.

”Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în cursul anului 2026, mai multe persoane ar fi organizat şi provocat distrugeri intenţionate prin înscenarea unor accidente rutiere în care erau implicate autoturisme de lux. Ulterior, evenimentele erau avizate de societăţile de asigurări drept evenimente rutiere veridice, determinând deschiderea unor dosare de daună şi obţinerea de despăgubiri injuste”, au transmis poliţiştii.

Potrivit acestora, suspecţii ar fi încredinţat, în repetate rânduri, datele de identificare ale unor persoane pentru întocmirea de contracte de înstrăinare - dobândire autovehicule, precum şi în vederea contractării de poliţe de asigurare obligatorii RCA. Totodată, în perioada 2024-2026, două dintre persoanele cercetate ar fi oferit mai multor martori împrumuturi băneşti cu dobândă, obţinând astfel din dobânzile percepute sume de aproximativ 55.000 de lei.

Doi bărbaţi, de 21 de ani şi 35 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore. De asemenea, alte patru persoane sunt cercetate în acest dosar în stare de libertate.

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