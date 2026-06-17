Rețea de fraude cu mașini de lux și accidente înscenate, destructurată de polițiști, în Constanța: cum acționau escrocii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 13:33

O grupare suspectată că provoca intenționat accidente cu mașini de lux pentru a încasa bani de la firmele de asigurări a intrat în vizorul polițiștilor constănțeni, care au efectuat mai multe percheziții. În urma acțiunilor acestora, doi bărbați au fost reținuți, iar alte patru persoane sunt cercetate în stare de libertate.

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